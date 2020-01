Des Blues tout en contrôle. Les hommes de Frank Lampard n'ont pas eu à forcer leur talent pour dominer une équipe de Burnley sans solution ce samedi après-midi (3-0). Après l'ouverture du score de Jorginho sur penalty, Tammy Abraham a mis le club londonien à l'abri d'un joli coup de tête avant que Hudson-Odoi se joigne à la fête pour conforter la 4e place de Chelsea en Premier League. De son côté, Manchester United continue de mettre la pression sur le Big Four en engrangeant trois nouveaux points grâce à son large succès sur la lanterne rouge, Norwich (4-0).

Battus par Bournemouth et Southampton lors de leurs deux dernières prestations à domicile, les Blues avaient à cœur de retrouver le goût de la victoire à Stamford Bridge. Et le moins que l'on puisse dire est qu'ils s'en sont donnés les moyens. S'appliquant à mettre beaucoup de rythme dès le coup d'envoi, Chelsea a tout fait pour ouvrir rapidement le score. Mais, après un quart d'heure de jeu, trois tentatives et cinq corners, une grosse frayeur les a traversés : d'une tête croisée, Hendrick a bien cru ouvrir le score (18e). Mais c'était sans compter l'arbitre de touche, annulant son but en pleine célébration.

Cette piqûre de rappel a fait un bien fou aux Blues, qui ont ensuite déroulé. Le premier à ouvrir son compteur a été Jorginho, profitant d'un penalty provoqué par Willian pour prendre Pope d'un parfait contre-pied (27e). Puis, ce fut au tour de Tammy Abraham, saisissant l'occasion de se hisser à la 3e place du classement des meilleurs buteurs d'Angleterre d'une superbe tête piquée (38e) avant que Callum Hudson-Odoi n'entérine la victoire londonienne à la suite d'un centre d'Azpilicueta (49e) mettant toute la défense des Clarets dans le vent.

L'addition aurait pu être très salée si Abraham (64e, 68e, 71e) n'avait pas autant vendangé en fin de match. Mais l'essentiel était déjà acquis : il va falloir compter sur Chelsea pour se battre jusqu'à la fin de la saison afin de revenir sur Manchester City et valider une nouvelle présence en Ligue des champions.

United suit le rythme

Victimes de leur début de saison plus que compliqué, les Red Devils ont continué à s'employer pour grappiller point après point afin de revenir sur le quatuor de tête. Et ce samedi après-midi, la lanterne rouge Norwich a passé son temps à subir les contre-attaques éclairs des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Et notamment de Marcus Rashford, ouvrant le score d'une belle volée à la suite d'un centre de Juan Mata peu avant l'heure de jeu.

Sûr de sa force, Manchester United est ensuite revenu des vestiaires en marquant deux buts coup sur coup : un penalty transformé par ce même Rashford (52e), avant une tête du Français Anthony Martial, faisant acte de sa belle détente (54e). Enfin, le jeune Mason Greenwood s'est offert le 4-0 d'une belle frappe croisée de l'extérieur de la surface. Manchester United n'a plus que cinq points de retard sur Chelsea, et la 4e place. Mais vu la prestation des Londoniens, ce ne sera pas si facile de la leur voler.