Hugo Lloris a subi une terrible blessure samedi lors du déplacement de Tottenham à Brighton. Il faudra attendre les examens pour avoir un diagnostic précis mais les images font froid dans le dos. Le gardien des Spurs est lourdement retombé sur le bras gauche après avoir mal apprécié un ballon sur une action au bout de laquelle Neal Maupay a ouvert le score pour les locaux. Le visage marqué par la douleur, Lloris a été évacué sur civière et a été placé sous oxygène.

Hugo Lloris (Tottenham) a été évacué sur civière face à BrightonGetty Images

Sur un long centre venu de sa droite dès la 3e minute de jeu, Lloris a hésité à sortir avant de se raviser et de revenir vers sa ligne. Il a tenté de capter le ballon plutôt que de le dévier au-dessus de la barre. Mais emporté par son élan derrière la ligne de but, il a lâché le ballon. Il est alors tombé en arrière, tentant d'amortir sa chute avec ses bras tendus derrière lui et son coude gauche s'est plié vers l'avant.

Mandanda numéro un

Selon les médias britanniques, le gardien français criait de douleur dans le tunnel qui menait au vestiaire. Il aurait reçu une dose de morphine pour calmer la douleur avant d'être transporté à l'hôpital en ambulance. C'est décidément une sale semaine pour le portier des Spurs, qui venait de concéder sept buts lors de l'humiliante défaite face au Bayern Munich mardi en Ligue des champions (2-7) et avait aussi commis une erreur lors de la victoire face à Southampton (2-1) samedi dernier.

Tottenham n'a pas encore communiqué au sujet de la blessure de Lloris mais une absence longue durée n'est pas à exclure. À ce stade, il est déjà totalement improbable de voir le capitaine de l'équipe de France participer aux matches des Bleus contre l'Islande et la Turquie, pour lesquels il avait évidemment été convoqué par Didier Deschamps. Si Lloris venait effectivement à déclarer forfait, Steve Mandanda, tout juste de retour dans le groupe tricolore et annoncé en gardien numéro deux par le sélectionneur, devrait logiquement endosser le statut de numéro un.