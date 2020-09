Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des joueurs. Le joueur de Manchester City est le premier à être couronné, et les Citizens réalisent le doublé, puisque chez les femmes, c'est l'attaquante anglaise Lauren Hemp qui a été couronnée.

Ironie du sort, c'est l'année où les Sky Blue ont terminé à 18 points de Liverpool que De Bruyne est récompensé, alors que lors des deux saisons précédentes, où l'équipe mancunienne avait remporté le championnat, c'étaient deux Reds, Mohamed Salah en 2018 et Virgil van Dijk en 2019, qui l'avaient emporté.

Mais le Belge a produit une saison impressionnante de qualité et de régularité, égalant le record de 20 passes décisives établi par Thierry Henry en 2002/2003. Il a ajouté 13 buts, ce qui fait de lui le milieu le plus prolifique sur une saison depuis Frank Lampard il y a 10 ans. "C'est un grand honneur d'être élu par ses collègues, ses concurrents des autres équipes contre lesquelles on joue sur le terrain. Qu'ils votent pour vous comme meilleur joueur, c'est incroyable", a commenté De Bruyne, cité dans un communiqué de son club.