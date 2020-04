Alexandre Lacazette and David Luiz, Arsenal

PREMIER LEAGUE - Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe, David Luiz et Granit Xhaka ont été surpris dans différents lieux publics à Londres ces derniers jours. Arsenal a confirmé avoir auditionné ces quatres joueurs pour avoir enfreint les règles du confinement mis en place en Angleterre, afin de lutter contre l'épidémie de Covid 19.

Que ce soit en France ou Outre-Manche, ce n'est pas le moment de sortir de chez soi. Et il semble qu'Alexandre Lacazette et trois de ses coéquipiers ne l'aient pas encore parfaitement intégré. L'attaquant français a été photographié en train de discuter avec un voiturier sur une voie d'accès. Nicolas Pépé a lui été surpris en train de jouer avec des amis dans le Nord de Londres, tandis que David Luiz et Granit Xhaka ont été vus en ensemble dans un parc.

Arsenal a confirmé auprès de Sky Sports avoir interrogé ses quatre joueurs suite à ces petits écarts de conduite extra-sportifs. En Angleterre, le confinement le plus strict est mis en plus depuis la fin du mois de mars dernier. Au Royaume-Uni, le coronavirus a fait près de 18 000 victimes depuis le début de l'épidémie.

