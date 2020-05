PREMIER LEAGUE - Oliver Dowden, secrétaire d'Etat britannique aux sports, a annoncé jeudi que le gouvernement "ouvrait la porte" pour une reprise de la Premier League en juin.

Une nouvelle étape est franchie pour un possible "Restart" de la Premier League. Ce jeudi, le gouvernement britannique, par la voix de son secrétaire d'Etat aux sports, Oliver Dowden, a "ouvert la porte" pour une reprise du championnat anglais à partir du mois de juin, à huis clos. "Nous sommes tous d'accord que nous reprendrons le championnat seulement si tout est sécurisé et que la santé des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants reste présérvée", a-t-il expliqué jeudi aux médias anglais à l'issue d'une réunion tenue avec les représentants de la Ligue, de la Fédération (FA) et des clubs de Premier League.

Premier League Quand les "petits" font la loi en Premier League IL Y A UN JOUR

"Par ailleurs, cela inclut un plus large accès au football en direct (The Daily Mail évoque la possible diffusion gratuite de matches) pour les fans. De plus, les bénéfices de ces rencontres devront soutenir la famille du football au sens large", a renchéri Oliver Dowden. Lundi, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a déclaré que les sports professionnels pourraient reprendre à huis clos à partir du 1er juin, si les conditions sanitaires le permettent d'ici-là. A l'heure actuelle, de nombreux clubs de Premier League ambitionnent toujours de pouvoir reprendre dès le vendredi 12 juin.

Premier League Alli agressé lors d'un cambriolage à son domicile HIER À 21:50