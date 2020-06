PREMIER LEAGUE - Dans une interview accordée mardi à la radio BBC5, le médecin de Newcastle, Paul Catterson, a fait part de son inquiétude quant aux risques de blessures pour les joueurs de Premier League qui vont reprendre la compétition après trois mois d'interruption.

Le médecin de Newcastle s'attend à "davantage de blessures" de joueurs liées à la reprise de la Premier League dans quinze jours, en raison du rythme intensif des matches après une longue période d'inactivité. "Les joueurs ont couru sur des tapis roulants et ont fait des exercices en intérieur pendant huit semaines, donc cette transition est une sollicitation différente pour les organismes", a confié Paul Catterson le médecin des Magpies à la radio BBC5.

Premier League Southampton : Hasenhüttl prolonge jusqu'en 2024 IL Y A 15 HEURES

Catterson a évoqué la saison 2011 de NFL, dont la pré-saison avait été limitée à 17 jours au lieu des 14 semaines habituelles par une grève pour des revendications salariales, et qui avait connu une multiplication des blessures au tendon d'Achille. "On s'attend à ce genre de chose", a assuré le médecin. Encore en lice en quart de finale la Coupe d'Angleterre, Newcastle aura entre 10 et 12 matches à jouer en un peu plus de 6 semaines pour terminer sa saison.

Outre les délais très courts pour remettre les joueurs en forme - trois semaines entre les premiers entraînements avec contacts et les premiers matches - les mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont aussi des répercussions sur les soins. "Nous avons eu des joueurs qui ont demandé des bains glacés après l'entraînement (pour la récupération) et pour le moment ils ne peuvent pas en avoir", a-t-il déploré.

Je reconnais que si je pouvais avoir davantage de soins et de traitements pour prendre soin de mon corps, ce serait mieux

"Tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner de la glace à emmener à la maison. C'est comme si on était revenu 15 ans en arrière", a regretté Catterson. Un point également soulevé par l'attaquant français de Chelsea Olivier Giroud, dans une interview sur le site internet du club. "Ce qui a aussi changé par rapport à une pré-saison classique, c'est que nous n'avons que 15 minutes de soins à la fin de l'entraînement. Normalement, en pré-saison, on est très exigeant avec les muscles et on les sollicite beaucoup, surtout quand on ne s'est pas entraîné depuis plus de deux mois", a détaillé le champion du Monde.

"Les muscles tirent et grincent, mais on respecte les règles du gouvernement et de la Premier League. Mais je reconnais que si je pouvais avoir davantage de soins et de traitements pour prendre soin de mon corps, ce serait mieux" a-t-il ajouté.

Premier League Mahrez victime d'un cambriolage à plus d'un demi-million d'euros 31/05/2020 À 16:55