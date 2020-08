PREMIER LEAGUE - Liverpool a dévoilé samedi son nouveau maillot pour la saison 2020-2021. Après cinq années de collaboration avec New Balance, cette nouvelle tunique est la première réalisée par le nouvel équipementier des Reds, Nike.

C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les Reds. Huit mois après avoir officialisé leur partenariat, Nike et Liverpool ont dévoilé samedi leur nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021. Intégralement rouge, comme toujours, cette tunique aborde des petites bandes vertes au niveau au niveau du col et des manches, ainsi qu'un effet "empreinte digitale", présent sur la grande majorité des tenues de l'équipementier Nike pour la prochaine saison.

Après cinq saisons de collaboration avec New Balance, ponctuées par un sacre de champion d'Angleterre et une Ligue des champions, Liverpool a donc rejoint la marque à la virgule. Nike et les Reds ont signé un partenariat pour les cinq prochaines années. Dans les prochains jours, les maillots "away" et "third" devraient être dévoilés.

