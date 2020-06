PREMIER LEAGUE - Liverpool est enfin champion. Trente années après son dernier titre de champion d'Angleterre, le club de la Mersey a été sacré pour la 19e fois de son histoire suite à la défaite de Manchester City contre Chelsea (2-1), jeudi soir, à Stamford Bridge. Ce sacre à distance est une libération pour les Reds longtemps incapables de concrétiser leur domination sur toute une saison.

Manchester City tombe officiellement de son trône. Battu sur la pelouse de Chelsea (2-1) jeudi soir, lors de la 31e journée de Premier League, le club mancunien a officialisé le titre de champion d'Angleterre de Liverpool, qui décroche le Graal pour la 19e fois de son histoire. Les Reds regoûtent à ce bonheur après 30 ans de disette et reviennent à une longueur de Manchester United dans l’histoire du championnat anglais. Le club londonien, lui, réalise un gros coup dans la course à la prochaine Ligue des champions.

Liverpool attendait ça depuis 1990. Et cette fois, son rêve ne lui échappera pas. Le club de la Mersey a cru à un nouveau cruel coup du destin quand la pandémie du coronavirus a mis le championnat sur pause, faisant même craindre un arrêt définitif de cette Premier League. Mais le foot a bien repris. Et après une reprise poussive contre Everton (0-0), les Reds se sont remis dans le droit chemin mercredi contre Crystal Palace (4-0), pour revenir dans leurs standards. Ceux d’une saison exceptionnelle.

Liverpool n’a (presque) rien laissé en route

Assez exceptionnelle pour que le Manchester City de Pep Guardiola, qui avait été sacré avec 98 points la saison dernière - un de plus que Liverpool - pointe à 23 points de son ex-dauphin à sept journées de la fin. Deux nuls, une défaite : voilà ce que Mohamed Salah et ses coéquipiers ont laissé en route jusqu’ici sur la scène nationale. Frustrés par City la saison dernière, les champions d’Europe en titre se sont cette fois mis dans le costume des intouchables, pour devenir les champions les plus précoces de l’histoire de leur pays.

Le match retour entre les deux équipes, le 2 juillet prochain, sera donc celui de la passation de pouvoir. Il aurait, dans un monde parfait, pu être celui du sacre. Mais la formation de Guardiola, pénalisée par l’absence d’une vraie pointe, a chuté pour la huitième fois de la saison ce jeudi. Kevin De Bruyne avait réagi, d’un superbe coup franc (1-1, 55e), à l’ouverture du score de Christian Pulisic (1-0, 36e), consécutive à une erreur de Benjamin Mendy. Mais Willian a offert la victoire aux siens sur penalty, après une main volontaire de Fernandinho (2-1, 78e).

Un champion déchu, un ogre enfin de retour au sommet. Et au milieu de ça, une formation de Chelsea qui revient à un point de Leicester (3e) et réalise une excellente opération dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

