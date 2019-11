Deux semaines après sa défaite contre Liverpool (3-1) à Anfield qui l'a éloigné du titre, Manchester City a réagi. Le double champion d'Angleterre a trouvé du répondant samedi chez lui à l'Etihad Stadium face à un Chelsea séduisant par séquences et qui a même ouvert le score par N'Golo Kanté (21e). Mais sous l'impulsion d'un Kevin De Bruyne toujours bluffant de justesse et buteur (29e), les Citizens ont renversé la situation grâce à Riyad Mahrez (37e) pour finalement s'imposer. Les joueurs de Pep Guardiola reprennent la troisième place du classement à leurs adversaires du jour et Leicester (2e) est à portée de tir à un petit point. Liverpool, leader, l'est beaucoup moins.

Depuis que Pep Guardiola est arrivé sur le banc de Manchester City en 2016, son équipe est réputée pour développer le plus beau jeu d'Angleterre. Mais ce samedi, pendant quasiment l'essentiel de la première période, c'est bien Chelsea qui a dominé son adversaire en redoublant les passes et en récupérant les seconds ballons. Et c'est en toute logique que Kanté a matérialisé cette domination des Londoniens (0-1, 29e) en dominant sur l'action un Benjamin Mendy bien tendre, comme lors de sa dernière sortie qui n'avait pas été rassurante avec l'équipe de France, dimanche dernier, en Albanie (0-2). Alors que le match semblait dans le creux de leurs mains, les Blues ont vu la partie basculer au cœur d'une grosse séquence collective de leur part.

Aguero touché à la jambe droite

Une perte de balle dans le rond central sanctionnée par De Bruyne avec le brin de malchance qui fait toujours mal puisque le tir du Belge a été contré par Fikayo Tomori puis Kurt Zouma pour prendre à contre-pied Kepa Arrizabalaga (1-1, 29e). La seconde lame est ensuite venue du pied gauche de Riyad Mahrez qui s'est créé un but tout seul en enrhumant Mateo Kovacic puis Emerson avant de placer une frappe imparable entre les jambes de Tomoro (2-1, 37e). Sergio Agüero était tout près d'enfoncer le clou en trouvant la barre sur une mauvaise relance de Kepa (43e), laissant ainsi Chelsea en vie. Mais en seconde période, les hommes de Frank Lampard ont été trop neutres pour ne pas repartir de l'Etihad Stadium avec leur troisième défaite de la saison.

Leurs intentions étaient moins poussées et c'est même City qui s'est montré le plus dangereux avec De Bruyne (55e) - encore et toujours lui -, Mahrez (56e, 65e) et Fernandinho (65e). Raheem Sterling - bien discret sous les yeux de son sélectionneur Gareth Southgate - s'est vu refusé un but dans le temps additionnel (90e+3) pour un hors-jeu de quelques centimètres. De son côté, Chelsea a peiné pour approcher le but d'Ederson, qui effectuait son retour après deux semaines et demie d'absence, à trois exceptions près avec Kanté (53e), Willian (80e) et Mason Mount (90e+3). Si la victoire est présente à l'arrivée pour les Mancuniens, cette rencontre donnera aussi des motifs d'inquiétude pour Guardiola. Notamment parce que Sergio Agüero est sorti sur blessure (77e), visiblement touché musculairement à la jambe droite et que sans leur attaquant argentin, les Citizens n'offrent pas le même visage.