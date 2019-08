City peut-il réussir la passe de trois ?

Un petit point avait suffi à faire le bonheur des Citizens la saison dernière. Manchester City a été sacré champion d'Angleterre avec un bilan de 98 points soit seulement deux de moins que son record établi en 2018 et surtout une toute petite longueur d'avance sur son dauphin Liverpool. Au bout de cette course menée à un rythme infernal, les hommes de Pep Guardiola ont ainsi imité leurs voisins de United qui étaient les derniers à avoir su conserver leur titre en 2009. Pour réellement asseoir leur domination sur la Premier League, les Citizens devront toutefois aller chercher un troisième sacre de rang comme les Red Devils l'avaient fait en 2007, 2008 et 2009.

Vidéo - Man City - Guardiola : "Beaucoup de prétendants au titre cette saison" 00:53

Enfin le sacre national pour Liverpool ?

Comme l'an dernier, les Reds se présentent comme les principaux rivaux de City pour la quête d'un titre qui leur échappe depuis 1990. Vainqueurs de la Ligue des champions en juin dernier, Jürgen Klopp et ses joueurs sont désormais en pleine confiance et encore mieux armés pour mettre fin à une période de disette qui approche dangereusement les trente ans.

Pourtant, comme son adversaire mancunien, Liverpool a étonnamment opté pour la stabilité cet été. Aucun achat n'a été réalisé sur le marché des transferts et l'effectif pourrait s'avérer un peu court dans le sprint final quand il faudra aussi s'accrocher à la Coupe aux grandes oreilles. En championnat, Liverpool ne pourra pas toujours miser sur son incroyable combativité pour l'emporter sur le fil.

Vidéo - Exclusif - Wagner : "J'espère que Klopp puisse devenir champion avec Liverpool" 00:45

Le Chelsea de Lampard s'en sortira-t-il sans Hazard ?

Interdits de recrutement durant ce mercato estival, les Blues n'ont pas pu sortir le carnet de chèques pour se renforcer. Troisième du dernier classement, le club londonien a même perdu son meilleur joueur Eden Hazard, parti du côté du Real Madrid après sept années de bons et loyaux services. Chelsea va désormais devoir faire sans sa star belge mais ce départ avait été anticipé avec le recrutement de l'Américain Christian Pulisic qui devra rapidement s'adapter. Le nouvel entraîneur Frank Lampard, lui, connait la maison mais l'ancien joueur n'affiche qu'une petite année d'expérience sur le banc de Derby County qui a raté de peu la montée en Premier League.

Grâce à son aura, le coach de 41 ans pourra ramener de la sérénité après les passages mouvementés de Maurizio Sarri et Antonio Conte. Lampard devra pourtant faire ses preuves et montrer ses qualités de techniciens à commencer par le choix d'un avant-centre entre le jeune Tammy Abraham et l'expérimenté Olivier Giroud voire le revenant Michy Batshuayi. Premiers éléments de réponse dès dimanche pour l'affiche face à Manchester United.

Vidéo - Chelsea - Lampard se prépare à l'ambiance d'Old Trafford 00:20

Retour au premier plan pour Arsenal et son trio d'attaque ?

Pour la deuxième année consécutive, les Gunners ont été ejectés du Big Four. Après le départ du légendaire Arsène Wenger, la première année d'Unai Emery sur le banc a servi d'étape de transition avec des hauts et des bas. A l'aube de cette nouvelle saison, Arsenal revient forcément avec davantage d'ambitions. Les dirigeants ont mis la main à la poche pour recruter le Lillois Nicolas Pépé contre 80 millions d'euros et constituer une alléchante triplette offensive avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant la défense (la 9e de Premier League la saison dernière) et le milieu de terrain n'ont pas aussi fière allure et les Gunners risquent bien de terminer une nouvelle fois derrière leur rival de Tottenham.

Vidéo - "Avec Pépé, Arsenal a l’attaque pour jouer le titre mais…" 01:44

Quel parcours pour les promus ?

Cardiff City et Fulham n'ont pas fait long feu et sont vite redescendus en Championship. Wolverhampton et son armada portugaise s'en sont bien mieux sortis et ont obtenu une belle septième place. Cette saison Norwich City et son coach allemand Daniel Farke, Sheffield United de l'ancien Havrais Lys Mousset et Aston Villa de l'ancien Lillois Anwar El-Ghazi, sont les heureux promus. Les Canaries et les Blades lutteront pour le maintien, les Villans, eux, n'ont pas hésité à dépenser près de 150 millions d'euros sur le marché des transferts et espèrent jouer les trouble-fête.

Daniel Farke führt Norwich City zurück in die Premier LeagueGetty Images

Le VAR et la trêve hivernale changeront-ils la donne ?

Les dirigeants de la Premier League ont décidé d'innover. Avec un an de retard sur la plupart des championnats européen majeurs, le VAR sera introduit cette saison en Angleterre pour ce qui concerne les buts, les penalties, les expulsions et l'identité d'un joueur averti. Ce ne sera pas la seule évolution puisque les clubs auront droit à une pause durant l'hiver. La révolution se fera en douceur avec une journée de championnat coupée en deux au début du mois de février pour permettre aux joueurs de se reposer pendant deux semaines. Le Boxing Day, lui, est évidemment maintenu mais cette pause permettront aux acteurs de recharger les batteries avant un printemps chargé car les joutes s'annoncent encore intense de l'autre côté de la Manche.