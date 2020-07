PREMIER LEAGUE - Manchester United, Chelsea et Leicester vont se disputer les deux derniers tickets pour la Ligue des champions lors de la 38e journée dimanche. Avec une confrontation directe entre les Foxes et les Red Devils et un match piège pour les Blues contre Wolverhampton, la bataille sera très tendue. Gros plan sur le climax de ce dernier acte.

C'est de loin le point le plus chaud de ce dernier dimanche de Premier League. Liverpool déjà champion, Manchester City assuré d'être son dauphin, la lutte à trois pour les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions promet d'être riche en émotions. Manchester United, Chelsea et Leicester, respectivement troisième, quatrième et cinquième, se tiennent en un tout petit point et joueront leur va-tout dans cette ultime journée. Pour rappel, en cas d'égalité, c'est la différence de buts, puis la meilleure attaque, et enfin les confrontations directes qui les départageront.

Le hasard du calendrier a bien fait les choses pour pimenter encore un peu plus ce scénario alléchant. Manchester United sera en déplacement à Leicester pour une confrontation directe dans cette course à la Ligue des champions. Et Chelsea ne sera pas beaucoup mieux loti puisque les Blues devront en découdre avec Wolverhampton, sixième au classement, pour tenter de valider son billet pour la C1. Le décor est planté, faites vos jeux !

Manchester United (3e)

63 points

Buts marqués : 64

Buts encaissés : 36

Différence de buts : +28

Qualifié pour la Ligue des champions si :

Victoire face à Leicester

Nul face à Leicester

Défaite face à Leicester et défaite de Chelsea face à Wolverhampton

Ses forces

Les Red Devils reviennent de loin. Au soir de la 24e journée, ils occupaient la cinquième place à 6 longueurs de Chelsea et 14 de Leicester. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont désormais devant ces deux équipes après avoir enchaîné 13 matches sans défaite, dont 8 victoires. Le regain de forme de Manchester United est devenu encore plus criant après le restart, notamment sur le plan offensif avec 18 buts sur leurs 7 dernières sorties. Dans cette lutte à trois, le momentum semble plutôt pour le club mancunien, qui reste par ailleurs sur 10 matches sans défaite face à Leicester.

Ses faiblesses

Si Manchester United impressionnait ces dernières semaines, ce constat est beaucoup moins net dernièrement. Après avoir subi la loi de Chelsea en demi-finale de la FA Cup (3-1), les Red Devils ont signé l'une de leurs prestations les plus décevantes depuis la reprise face à West Ham (3-1). Nerveux et émoussés, les Mancuniens semblent accuser un petit coup de pompe avant ce match à quitte ou double à Leicester. Et après avoir parfaitement joué le rôle du chasseur, ils vont devoir assumer celui du chassé. Ce n'est pas la même pression.

Chelsea (4e)

63 points

Buts marqués : 67

Buts encaissés : 54

Différence de buts : +13

Qualifié pour la Ligue des champions si :

Victoire face à Wolverhampton

Nul face à Wolverhampton

Défaite face à Wolverhampton et défaite de Leicester face à Manchester United

Ses forces

Des trois clubs en lutte pour la Ligue des champions, Chelsea est certainement celui qui est dans la situation la plus favorable. Déjà parce que les Blues n'ont pas une confrontation directe à jouer face à un autre prétendant pour la C1, contrairement à Leicester et Manchester United. Aussi parce qu'ils évolueront à domicile face à des Wolves qui n'ont plus gagné à Stamford Bridge depuis 1979, et qu'ils avaient largement battus lors du match aller (2-5). Enfin parce qu'ils tiennent l'une des individualités fortes du moment avec Christian Pulisic. L'Américain marche sur l'eau et sera un atout considérable pour un match d'un tel enjeu.

Ses faiblesses

Malgré tout si Chelsea reste sur une série de cinq victoires à domicile, les Blues n'ont pas toujours été souverains à Stamford Bridge cette saison, notamment dans le domaine offensif. Et Wolverhampton fait justement partie des équipes les plus à l'aise à l'extérieur en Premier League, puisqu'ils n'ont subi que quatre défaites loin de leurs bases. Les Loups ont par ailleurs une sixième place qui leur garantirait un ticket pour la Ligue Europa à assurer. Ils réalisent une saison remarquable et sont clairement capables de signer un coup d'éclat à Londres.

Leicester (5e)

62 points

Buts marqués : 67

Buts encaissés : 39

Différence de buts : +28

Qualifié pour la Ligue des champions si :

Victoire face à Manchester United

Nul face à Manchester United et défaite de Chelsea face à Wolverhampton

Ses forces

Le principal atout des Foxes, c'est de recevoir Manchester United au King Power Stadium même si ce sera sans l'appui de leurs supporters. Leicester est capable de sortir des gros matches dans son antre, où il reste d'ailleurs sur deux victoires probantes contre Sheffield United (2-0) et Crystal Palace (3-0). Dans cette optique, il comptera notamment sur Jamie Vardy. L'attaquant anglais pointe en tête du classement des buteurs avec 23 réalisations. Il a aussi prouvé sa capacité à boucler ses saisons sur une bonne note avec 4 buts inscrits en 5 matches sur la dernière journée du championnat.

Ses faiblesses

Leicester s'est totalement écroulé depuis la reprise au point de chuter hors du Top 4, ce qui ne lui était plus arrivé depuis septembre dernier. Les Foxes n'ont enregistré que deux victoires sur leurs neuf derniers matches toutes compétitions confondues et restent sur un cinglant revers à Tottenham en championnat (3-0). Ils connaissent leur baisse de régime la plus notable au pire moment de la saison. Si une victoire lui suffirait, Leicester semble clairement manquer de ressources pour l'obtenir et accéder à cette Ligue des champions qui lui tendait les bras jusqu'ici.

