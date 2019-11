Décevant cette saison en Premier League, Manchester United s’est remis en ordre de marche à domicile, dominant sans trembler une équipe de Brighton qui a manqué de répondant (3-1). Anthony Martial a été très en vue, servant tour à tour Pereira (17e) et Rashford (66e) dans la surface. Ce but de l’Anglais répondait directement à la réduction du score de Dunk sur corner (64e). Peu inquiétés en première période, les Red Devils sont montés en puissance et ont fait souffrir le 11e de Premier League. Ils remontent ainsi à la 7e place du classement, mais conservent 9 points de retard sur le podium et Chelsea, 3e.

