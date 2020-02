Les Red Devils peuvent toujours espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les joueurs de Manchester United sont allés décrocher une victoire précieuse sur la pelouse de Chelsea, lundi soir, dans le cadre de la 26e journée de Premier League (0-2). Grâce à des buts signés Anthony Martial (45e) et Harry Maguire (66e), ils ont réalisé une excellente opération en remontant à la septième place du classement à seulement trois longueurs de Chelsea, toujours quatrième avec 41 points. Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer sont totalement relancés dans la course à l'Europe.

Vite privés de N’Golo Kanté qui est sorti sur blessure (10e), les Blues ont tenté de percuter sur les côtés grâce à Willian et Pedro. Mais ils ont souvent manqué de vitesse et d’inspiration pour prendre à défaut des visiteurs prudents avec leur défense centrale renforcée. Titulaire en l’absence de Tammy Abraham, Michy Batshuayi a dû patienter avant de toucher le ballon, puis n’a pas su l’utiliser efficacement dans la zone de vérité. La passe en retrait de Willian venue de la droite était trop dans son dos (23e), celle de Pedro était parfaite mais le Belge n’a pas cadré sa reprise au point de penalty (26e).

Martial marque, Giroud retrouve la compétition

En face, Manchester United n’a pas proposé grand-chose en première période malgré la volonté de Fred à la récupération et celle de son nouveau meneur de jeu Bruno Fernandes. Anthony Martial a pourtant ouvert le score sur le premier tir cadré du match en plaçant une tête décroisée sur un excellent centre d’Aaron Wan-Bissaka venu de la droite (0-1, 45e). Déjà buteur au match aller lors de la large victoire des Red Devils (4-0), l’ancien Monégasque a signé son neuvième but de la saison en championnat, le quatrième sur ses trois derniers matches face à Chelsea.

Touché au nez dans un duel avec Martial juste avant l’ouverture du score, Andreas Christensen a dû céder sa place à Kurt Zouma à la reprise. Le défenseur central français a bien cru réduire le score d’une reprise aux six mètres sur corner, mais son but a été refusé pour une faute de César Azpilicueta au préalable (56e). Chelsea venait de laisser passer sa chance car les Mancuniens ont soudainement poussé. L’inspiré Bruno Fernandes a envoyé son coup franc vicieux sur le poteau de Willy Caballero (64e), avant d’ajuster son corner vers la tête rageuse d’Harry Maguire pour le but du break (0-2, 66e).

Entré en jeu à la place du décevant Batshuayi (68e), Olivier Giroud a retrouvé la compétition après deux mois et demi d’inactivité. Il a même trouvé le chemin des filets d’une belle tête plongeante avant de déchanter car il se trouvait en position de hors-jeu sur le centre de Mason Mount (77e). Jusqu’au bout, rien n’a souri à Chelsea car le jeune anglais a ensuite trouvé le poteau gauche de David De Gea sur coup franc (89e). Les hommes de Frank Lampard ont concédé leur cinquième défaite à domicile en championnat cette saison. Ils devront vite se remettre car la lutte pour la Ligue des champions se poursuivra le week-end prochain avec un nouveau choc face à Tottenham.