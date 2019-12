Tenu en échec par Bournemouth au Vitality Stadium jeudi (1-1), Arsenal n'a pas connu la victoire pour la première de Mikel Arteta en tant que manager. Arrivé le 20 décembre, l'ancien assistant de Pep Guardiola n'a pas eu le temps de faire des miracles avec six de jours de vécu sur le banc londonien. Malgré le résultat, il s'est montré satisfait de la qualité principale pour un groupe à la dérive : l'état d'esprit. "Je suis très satisfait de certaines choses que j'ai vues en termes d'attitude, de caractère, la passion et l'état d'esprit combatifs que nous avons montrés. C'était mieux que ce que j'espérais.", a expliqué le technicien espagnol après le match.

"On a eu les occasions pour l'emporter. Mais c'est un bon début. Il y a des secteurs à améliorer. La victoire aurait été formidable car elle nous aurait remonté le moral en terme d'énergie et de confiance. Il y a des choses positives à retirer et évidemment beaucoup de choses à améliorer", a-t-il continué, alors qu'Arsenal pourrait basculer en 2020 dans la seconde partie du classement, à une médiocre onzième place indigne de ses ambitions.

"J'étais inquiet de savoir ce qui arriverait en cas de but"

Dominateurs la majeure partie du premier acte, les Gunners ont encore étalé leurs largesses défensives, notamment à la relance. C'est l'une d'elles qui a précipité l'ouverture du score de Daniel Gosling à la 35e minute. Mais Arsenal ne s'est désuni, au point d'égaliser par l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang en seconde période (63e minute). Et c'est-là l'enseignement principal à tirer de ce nul pour Arteta.

Vidéo - "On aurait pu mettre deux ou trois buts grâce à Ozil" 00:32

"J'étais inquiet de savoir ce qui arriverait en cas de but. C'est arrivé et je suis très satisfait de la réaction de mes joueurs. Lorsqu'ils sont revenus en deuxième période, j'ai vu leurs visages, leurs réactions... ça montrait à quel point ils en voulaient. Normalement, quand tu es dans cette passe et que tu encaisses un but, tu perds la confiance et beaucoup de choses du passé ressurgissent. Ce n'est pas arrivé, c'est l'opposé qui s'est produit et c'est un très bonne chose pour la suite", a-t-il analysé lucidement.

Enfin, le coach s'est arrêté sur la performance de Mesut Özil, très intéressant entre les lignes en tant que n°10 en première période, mais bien contenu en deuxième lorsque ces mêmes lignes des Cherries se sont resserrées autour de lui. "Hônnetement, son attitude à l'entraînement depuis que je suis là a été incroyable. Lorsque nous avons préparé le match et que nous avons regardé comment faire mal à Bournemouth, nous voulions qu'il soit un élément clé. Il a fait ce qu'il fallait, et nous aurions pu marquer deux ou trois buts grâce à lui."