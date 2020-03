L'espoir renaît chez les supporters de Newcastle. Depuis leur dernière participation à la phase de groupes de Ligue des champions, en 2002-2003, les Magpies, actuellement treizièmes de Premier League, ont perdu leur lustre d'antan. Mais les rêves de grandeur des supporters noir et blanc pourraient bientôt redevenir réalité. En effet, The Telegraph annonce ce lundi qu'un fonds souverain, en lien avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, serait tout proche de racheter Newcastle.

D'après le quotidien anglais, le rachat des Magpies serait acté à "90%" et avoisinerait les 380 millions d'euros. De leur côté, les frères milliardaires David et Simon Reuben pourraient investir à hauteur de 10%. Propriétaire de Newcastle depuis treize ans, Mike Ashley se serait décidé à vendre le club du Nord de l'Angleterre, qui a connu deux relégations en Championship en 2009 et 2016 avant de reprendre à chaque fois l'ascenseur pour la Premier League la saison suivante, avec deux titres de champion à la clé.

Avec Benitez sur le banc ?

Sur le plan sportif, The Sun annonce que Rafael Benitez, actuellement entraîneur à Dalian Yifang (Chine), pourrait revenir sur le banc des Magpies qu'il a déjà fréquenté de 2016 à 2019. Alors que la Premier League est actuellement suspendue à cause de la pandémie de coronavirus, elle doit désormais étudier cette offre de rachat avant de potentiellement l'acter dans les prochaines semaines. Une offre de rachat qui pourrait aider Newcastle à retrouver la première partie de tableau.