PREMIER LEAGUE - Olivier Giroud a été décisif dimanche pour Chelsea, victorieux sur la pelouse d'Aston Villa (1-2) pour le compte de la 30e journée. Les Blues consolident ainsi leur quatrième place au championnat, avec 5 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, Manchester United et Wolverhampton, alors que les Vilains restent 19e et avant-derniers.

Rentrée mouvementée mais heureuse pour Chelsea. Pour son match de reprise en Premier League, trois mois après le dernier, le club londonien s’est fait peur face au 19e. Mené, il s’en est logiquement sorti, notamment grâce à son buteur français Olivier Giroud, titulaire et auteur du but de la victoire (2-1). Un succès qui fait du bien aux Blues, toujours quatrièmes et qui prennent cinq points d’avance sur leur plus proches poursuivants, Manchester United et Wolverhampton.

Olivier Giroud a envoyé un nouveau message à Timo Werner. Alors que l’arrivée du deuxième meilleur buteur de Bundesliga a été officialisé par Chelsea cette semaine, venant encore un peu plus embouteiller le secteur offensif du club, le champion du monde tricolore s’est illustré dès la reprise du championnat anglais, en permettant à son équipe d’empocher les trois points et surtout, de valider la confiance placée en lui par son coach, Franck Lampard, qui l'avait titularisé pour sa 100e en tant qu’entraîneur.

Pluie de centres ratés pour Chelsea

Surtout, Giroud a sorti les Blues, pourtant largement dominateurs, d’un mauvais pas. Les coéquipiers de N’Golo Kanté, lui aussi titulaire et rayonnant au milieu, ont réussi "l’exploit" de revenir aux vestiaires avec un but de retard, alors qu’ils avaient eu le ballon 76% du temps et centré 17 fois aux buts. Mais les services de Willian, Azpilicueta, Marcos Alonso et consort ont été longtemps trop imprécis pour faire tomber la plus mauvaise défense de Premier League.

Juste avant la pause, Kortney Hause, venu tromper Kepa Arrizabalaga en deux temps lors de l’une des seules actions du match des Villans, a logiquement cru faire douter les Londoniens (1-0, 43e). Mais les vagues bleues se sont abattues en si grand nombre sur la cage d’Orjan Nyland qu’il aurait été improbable de voir Chelsea rester muet. Et sur un des rares bons centres du jour, signé d’Azpilicueta, c’est Christian Pulisic, entré quelques minutes plus tôt, qui a remis les Londoniens à hauteur (1-1, 60e).

Puis, sur l’une de ses seules opportunités de la journée, Giroud a profité d’un moment de flottement de la défense des joueurs du club de Birmingham pour punir ses adversaires deux minutes plus tard, d’une frappe en pivot déviée dans la surface (2-1, 62e). Son troisième but lors de ses quatre dernières apparitions en championnat. Une réalisation qui vaut cher pour le club de la capitale anglaise, qui se donne de l’avance à la 4e place, avant de recevoir Manchester City jeudi prochain.

