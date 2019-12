Après l'exercice historique 2015-2016, Leicester vit une nouvelle saison de rêve. A sa tête, Brendan Rodgers était l'objet de sollicitations. Mais il a préféré s'inscrire dans la durée avec son équipe en prolongeant son engagement de trois ans et demi. Arrivé en février dernier après le limogeage de Claude Puel, le Nord-Irlandais a totalement transfiguré les Foxes, qui ont remporté 17 des 26 matches de championnat sous ses ordres, pour six nuls et trois défaites seulement.

En conférence de presse ce vendredi, Brendan Rodgers est revenu sur cette nouvelle. "Nous discutions d'une prolongation de contrat depuis quelques semaines. Je suis ravi d'entraîner ce club pour les cinq prochaines années", a-t-il indiqué. Ancien entraîneur de Liverpool, avec qui il était passé à deux points de remporter le titre en 2013-2014, Rodgers avait débuté sur le banc comme entraîneur des jeunes à Chelsea, à l'époque dirigé par José Mourinho.

Il a ensuite également entraîné Watford, Swansea et le Celtic Glasgow. Ces dernières semaines, la valse des entraîneurs, notamment à Tottenham et Arsenal, faisait que son nom revenait régulièrement comme cible envisageable pour ces clubs. Son précédent contrat comportait, selon la presse, une clause libératoire de 14 millions de livres (16,5 millions d'euros), qui a sans doute été revue nettement à la hausse.

Brendan Rodgers vit une saison de rêve avec Leicester.Getty Images

Relégué à 8 points de l'intouchable Liverpool, Leicester compte 3 points d'avance sur Manchester City (3e) et 6 sur Chelsea (4e). Il se déplacera dimanche à Aston Villa (16e) dans le cadre de la 16e journée de Premier League.