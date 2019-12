Le temps d'un derby, l'élève a dépassé le maître. Sur la pelouse d'un Tottenham qui restait sur quatre victoires en cinq journées de Premier League, Chelsea, en panne de résultats, a dominé son voisin londonien. Sans solution face au 3-4-3 concocté par Frank Lampard, José Mourinho essuie sa première défaite à la maison sur le banc des Spurs (0-2). Les Blues, dominateurs et en total contrôle, ont pu compter sur un Willian intenable et auteur d'un doublé. Tottenham avait l'occasion de se hisser à la quatrième place, voilà le club à six longueurs de son bourreau du jour.

