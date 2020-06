PREMIER LEAGUE - Si le championnat d'Angleterre a officiellement repris ses droits mercredi, les précautions restent de mise et les tests systématiques. Un nouveau joueur ou membre de staff, dont l'identité n'a pas été dévoilée, s'est révélé positif au COVID-19, portant le nombre de cas avérés à 17 depuis que les entraînements ont été à nouveau autorisés voici un mois.

Avec le temps, ils se font de plus en plus rares. Mais un nouveau cas de coronavirus a été détecté parmi les 1541 tests effectués entre mardi et mercredi sur les joueurs et les membres des staffs des clubs anglais, a indiqué la Premier League dans un communiqué jeudi. Cette annonce survient alors que le championnat d'Angleterre a officiellement repris ses droits mercredi à huis clos, avec notamment la victoire nette de Manchester City sur Arsenal (3-0) pour le compte de la 30e journée.

Depuis un mois et la reprise des entraînements dans l'élite du football outre-Manche, pas moins de 10 228 tests ont été effectués dans les équipes de Premier League pour 17 cas positifs confirmés, ce qui revient à une proportion très faible (environ 0,2 % de personnes infectées). La Premier League dévoile chaque semaine les résultats de ses nouveaux tests sans dévoiler l'identité des personnes concernées pour respecter le secret médical.

