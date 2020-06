PREMIER LEAGUE - Pour lutter contre le déferlement d'insultes discriminatoires sur les réseaux sociaux, les joueurs de Premier League, souvent touchés par ce phénomène, pourront désormais bénéficier d'une plateforme d'alerte pour les dénoncer.

La Premier League l'a annoncé ce mercredi. Une plateforme permettant aux joueurs, entraîneurs, dirigeants ou proches, de dénoncer les insultes à caractère discriminatoire dont ils seraient victimes sur les réseaux sociaux, vient d'être lancée en Grande-Bretagne. "Chaque cas, signalé à la plateforme concernée, fera l'objet d'une enquête et, si nécessaire, d'une action judiciaire", a expliqué la Premier League dans son communiqué.

"Les insultes discriminatoires (ndlr : racistes, sexistes, homophobes...) en ligne sont inacceptables quelles que soient les circonstances et s'attaquer à ce problème doit être une priorité", a expliqué Richard Masters, le patron de la Premier League. "Il y a trop de cas où des footballeurs et leurs familles reçoivent d'épouvantables insultes à caractère discriminatoires et personne ne devrait avoir à subir ça", a-t-il ajouté.

Les comportements racistes n'ont pas leur place sur Twitter et nous les condamnons fortement

Récemment, l'ancien attaquant international anglais d'Arsenal, Ian Wright, qui officie comme consultant pour la BBC, avait dénoncé les insultes racistes qu'il reçoit "quotidiennement", notamment depuis son soutien au mouvement antiraciste Black Lives Matter. En début de saison, Paul Pogba, Marcus Rashford ou Tammy Abraham avaient été les cibles d'insultes racistes après avoir raté des pénalties.

Le réseaux social Twitter s'était engagé à rencontrer des représentants de Manchester United, reconnaissant pouvoir "mieux faire pour protéger ses utilisateurs". "Les comportements racistes n'ont pas leur place sur notre plateforme et nous les condamnons fortement", avait ajouté Twitter.

