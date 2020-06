PREMIER LEAGUE - Au début du match Manchester City-Burnley (5-0) lundi soir, un avion est passé avec la banderole "White Lives Matter Burnley". Un message qui a fait bondir le onzième de Premier League.

L'image ne va pas manquer de faire polémique en Angleterre. Lundi soir, un avion tirant une banderole "White Lives Matter Burnley" (les vies des Blancs comptent), slogan de l'extrême-droite qui lutte contre le mouvement antiraciste "Black Lives Matter", a survolé le stade de Manchester City au tout début du match contre Burnley pour la 31e journée de Premier League. Quelques minutes après que les deux équipes, leurs staffs et les arbitres avaient posé genou à terre en hommage au mouvement antiraciste et de lutte contre les violences policières, l'avion a fait quelques tours dans le ciel avant de s'éloigner.

Premier League Un fringant City retarde le sacre de Liverpool IL Y A 33 MINUTES

Le club de Burnley a rapidement réagi dans un communiqué pour "condamner fortement" la banderole et les responsables de cette opération. "Cela ne représente en aucune façon ce pour quoi se bat le Burnley Football Club et nous coopérerons avec les autorités pour identifier les responsables et prendre les mesures appropriées, explique le club dans son communiqué. Nous tenons à dire clairement que tous ceux qui sont responsables ne sont pas les bienvenus à Turf Moor (ndlr : le stade du club)."

"Burnley FC est fier de travailler avec des personnes de genres et religions différentes. Nous nous opposons à toute forme de racisme. Nous soutenons pleinement l'initiative de la Premier League pour le mouvement Black Lives Matter. Nous nous excusons sans réserve auprès de la Premier League, de Manchester City et de tous ceux qui contribuent à la promotion de ce mouvement", a poursuivi le club.

Des émeutes raciales qui ont touché Burnley en 2001

Depuis quelques années, le football anglais fait preuve d'une grande sévérité à l'égard des supporters ayant des comportements racistes ou homophobes, n'hésitant pas à les bannir à vie des stades. Burnley, ancienne ville minière et industrielle du nord de l'Angleterre, a été l'un des théâtres, en juillet 2001, d'émeutes raciales qui avaient aussi touché Leeds, Oldham ou Bradford, et le parti d'extrême-droite British National Party y a connu quelques succès électoraux au début des années 2000.

Play Icon WATCH Black Lives Matter - Guardiola : "Les Blancs doivent s'excuser" 00:00:48

Les joueurs de Premier League avaient unanimement décidé de tous mettre le genou à terre pour les premiers matches de reprise de la Premier League, un geste popularisé par les manifestations qui avaient suivi la mort de George Floyd, père de famille afro-américain tué par un policier fin mai à Minneapolis, aux États-Unis.

Premier League Vertonghen finira la saison avec Tottenham IL Y A 9 HEURES