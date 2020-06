PREMIER LEAGUE - Willian et Pedro, dont le contrat expirait au 30 juin, ont prolongé avec les Blues jusqu'à la fin de la saison 2019-2020 de Premier League.

Willian et Pedro ont signé une prolongation de contrat pour finir la saison de Premier League avec les Blues. Le contrat des deux joueurs, qui ne seront plus chez à Chelsea la saison prochaine, expirait au 30 juin. Mais avec encore 8 matches de championnat à jouer, plus au moins un quart de finale de la Coupe d'Angleterre, les Blues auront besoin de tout leur effectif.

Willian a été l'un des joueurs les plus réguliers cette saison avec 7 buts, 6 passes décisives et 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues. À 31 ans, il a pris part à plus de 300 rencontres au cours de ses sept années à Chelsea. De son côté, Pedro, 32 ans, avait démarré la saison avec 3 titularisations, avant qu'une tendinite ne lui fasse perdre sa place de titulaire. L'Espagnol, donné partant pour la Roma par la presse anglaise, a joué au total 18 matches, dont 13 comme titulaire.

