Même si celui-ci est honorifique, c'est un nouveau titre que vient de remporter Thierry Henry. La rubrique football du média anglais Mirror a récemment organisé une "Coupe du monde des meilleurs joueurs de Premier League", et a mis 32 anciennes gloires du championnat anglais face aux votes de leurs lecteurs. Après avoir éliminé Cristiano Ronaldo lors des demi-finales, Thierry Henry s'est tranquillement imposé devant un autre mancunien en finale, Ryan Giggs. En l'emportant avec 82% des voix, le Français a ainsi été sacré meilleur joueur de l'histoire de la Premier League.

Vidéo - Joueurs de Légende - "Titi" Henry, roi d'Arsenal 01:44

Les très belles années d'Henry à Arsenal ont visiblement marqué les esprits Outre-Manche. Le natif des Ulis a disputé huit saisons sous le maillot des Gunners entre 1999 et 2007, et est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club londonien avec 228 réalisations. Véritable légende d'Arsenal, où il a été sacré champion d'Angleterre à deux reprises (en 2002 et en 2004) Thierry Henry a aujourd'hui sa statue devant l'Emirates Stadium.