José Mourinho serait-il amnésique ? Depuis son arrivée le 20 novembre 2019, le Special One n’a cessé de souffler le chaud et le froid concernant Tanguy Ndombélé, joueur le plus cher de l’histoire de Tottenham - forfait pour le match de samedi face à Liverpool. La caresse puis la claque. La preuve en trois citations, espacées d’une semaine, seulement.

" 26 décembre : Je ne peux pas dire qu’il est blessé. Je peux dire qu’hier, il m’a dit qu’il ne se sentait pas en condition de jouer ce match. Pas en se basant sur une blessure mais sur la peur d’anciennes blessures survenues depuis le début de la saison. Deux, trois ou quatre blessures musculaires et voilà la sensation de ne pas être prêt pour démarrer la rencontre. Mais je ne peux pas dire qu’il est blessé, seulement pas en condition, ce qui est une chose différente. "

" 29 décembre : Je pense qu’il a été absolument phénoménal. Il a très, très bien joué. Nous avons joué sans véritable milieu défensif, ni (Harry) Winks ni (Eric) Dier, mais Ndombele et Eriksen ont bien fait les choses. Totalement sous contrôle, fluides. Ils n’ont jamais joué vers l’arrière, ils ont toujours cherché à jouer entre les lignes ou avec les ailiers. C’était une qualité de football fantastique. "

" 2 janvier : Ndombele est tout le temps blessé. Il est blessé, il n'est pas blessé, il joue un match, il est blessé la semaine suivante... Bien sûr que c'est un problème. Vous pensez avoir un joueur qui est dans un processus d'évolution. Il avait bien joué contre Norwich et nous avions un grand espoir de le voir prêt à Southampton. Mais il n'était pas prêt. C'est une situation qui dure depuis le début de la saison. "

N'allez pas croire que le Portugais tire à tort et à travers sans savoir ce qu’il vise. Si Ndombélé est ciblé, c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’ancien Lyonnais. Car la méthode Mourinho n’a pas changé d’un iota depuis ses débuts d’entraîneur. Quand il prend la peine d’allumer publiquement un joueur, c’est souvent qu’il lui veut du bien. Et qu’il s’attend à quelque chose de grand de sa part.

Les exemples Drogba, Benzema...

Rappelez-vous Didier Drogba. A son arrivée à Chelsea, il est mis à mal par le management du Portugais lors de sa première année. Auprès de L’Equipe récemment, Geremi était revenu sur la relation torturée entre les deux hommes : "Mourinho sait ce qu'il attend du joueur et tant qu'il ne l'a pas, il va être dur et appuyer où cela fait mal, avait avancé le Camerounais. Mais le jour où il obtient ce qu'il veut, vous devenez comme son fils, son protégé. Je me souviens comme il avait poussé Didier Drogba, à Chelsea. Il était très dur. Certains jours, on avait presque pitié. Mais quand Didier a fait ce qu'il attendait, le cap était franchi, et il l'a chouchouté".

Difficile de ne pas trouver un écho à la situation vécue par Karim Benzema lors du passage du Mou à Madrid. Intransigeant, Mourinho l’aura été avec KB9. Humiliant aussi parfois, comme lors de sa fameuse métaphore animalière (il l'avait comparé à un chat). Mais toujours dans le but de piquer son buteur, de le faire avancer pas uniquement par la technique ou la tactique mais aussi dans la tête. Des années après, Benzema lui-même reconnaissait l’apport du Portugais sur sa carrière.

... et Pogba

Bien sûr, les contre-exemples sont nombreux et le dernier d’entre eux est sûrement le plus ronflant. Avec Paul Pogba, Mourinho avait touché ses limites. Lui-même l’a souvent expliqué en interview récemment : la nouvelle génération de joueurs, plus indépendante et moins patiente selon ses dires, n’a pas forcément la même réaction face à ces piques publiques.

Ndombélé ne doit donc pas se formaliser. S’il expliquait lui-même ne pas avoir encore montré toute sa panoplie chez les Spurs, l’international français aurait tout intérêt prendre la main tendue par José Mourinho. Histoire de refaire un énième épisode d’un bourreau qui lui veut du bien…