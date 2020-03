Sauf énorme surprise, aucun des championnats majeurs ne reprendra avant le mois de juin. Cela pose évidemment plusieurs problèmes de calendrier. Notamment pour le mercato. Traditionnellement ouvert de juin à août, le marché des transferts devra être réaménagé, puisque certaines ligues envisagent de boucler leur exercice en juillet. Du coup, certaines fédérations s’agitent. A commencer, vous vous en doutez bien, par la Premier League.

D’après The Mirror, certains clubs anglais auraient d’ores et déjà entamé des discussions afin d’étendre la durée du mercato. L’idée ? Agrandir la fenêtre jusqu’au mois de janvier, afin d’engloutir le marché hivernal et faire durer "le plaisir" plusieurs mois. Pour les entités de Premier League, très puissantes financièrement, ce serait une aubaine. Les autres clubs du Vieux Continent, eux, auraient de quoi s’inquiéter.

Mais pas de panique : tout cela est encore très hypothétique. Surtout, le mercato est encadré par un règlement établi par la FIFA, et elle seule a le pouvoir de le remanier ou de l’amender. Ainsi, la période d’enregistrement des joueurs ne peut pas, par exemple, "excéder douze semaines". D’après le tabloïd anglais, la plus haute instance du football aurait d’ores et déjà mis en place un groupe de travail afin de se pencher sur la question. Ce qui laisse peu de place au fantasme.