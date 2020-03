10. Harry Kane (Tottenham)

Pourquoi il va animer l'été ? C'est un avant-centre de niveau mondial. Harry Kane l'a prouvé depuis des années en Premier League comme en équipe d'Angleterre, et encore cette saison, malgré une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains dès le début du mois de janvier (17 buts en 25 matches toutes compétitions confondues). L'attaquant de 26 ans a largement rempli sa mission à Tottenham et aspire à évoluer dans un top club européen pour se doter enfin d'un palmarès digne de son talent. Il n'a rien gagné avec les Spurs et c'est la raison majeure de son probable départ. L'Anglais est sous contrat jusqu'en 2024 et ses dirigeants ne vont pas le brader. Il devrait être l'un des joueurs les plus chers de l'été.

Qui s'intéresse à lui ? Kane, c'est la qualité supérieure. Cela se voit sur le terrain et dans ses statistiques comme à la lecture de la liste de ses prétendants. Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin… L'Anglais a le choix entre de multiples écuries prêtes à lui offrir un challenge sportif plus excitant que celui de Tottenham, en grande difficulté dans la course à la Ligue des champions en Premier League. De tous ces acquéreurs potentiels, Manchester United est probablement le plus insistant et les dirigeants des Red Devils n'ont jamais eu peur de casser leur tirelire. Mais il faudra encore d'autres arguments pour attirer un joueur en quête de titres.

Sa valeur estimée : 150 millions d'euros

9. Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Pourquoi il va animer l'été ? Restera ? Restera pas ? C'est l'une des questions qui devrait animer cet été le mercato parisien. Prêté par l'Inter, Mauro Icardi réalise une première saison plus que convaincante à Paris. Auteur de 20 buts en 31 matches cette saison avec le PSG, le buteur de 27 ans s'est rapidement rendu indispensable à Paris. Avant de voir son statut de titulaire bousculé par quelques semaines de méforme et le retour en grâce d'Edinson Cavani. Aujourd'hui, l'avenir de Mauro Icardi s’inscrit en pointillé. Mais en cas de départ, probable, de Cavani à la fin de son contrat le 30 juin, les dirigeants parisiens feraient certainement tout pour conserver leur numéro 18. Pour cela, il leur suffirait d'obtenir l'accord du joueur et de payer les 70 millions euros de son option d'achat. Oui mais voilà, si Icardi semble se plaire à Paris, sa situation familiale (sa femme est toujours basée en Italie) laisse parfois à penser qu'il se verrait bien retourner plus vite que prévu en Serie A.

Qui s’intéresse à lui ? Si le PSG ne parvient pas à convaincre le joueur de le rejoindre définitivement, ou si les dirigeants parisiens décident de ne pas lever son option d'achat, les prétendants ne manqueront pas pour l'attaquant passé par la Masia. 70 ou 80 millions d'euros, pour un attaquant de son calibre, ce n'est pas grand-chose dans ce marché des transferts parfois complètement fou. Un retour à l'Inter pourrait être une option même si Antonio Conte ne semble pas très enclin à retravailler avec l'attaquant. En cas de volonté du joueur de retrouver l'Italie, la Juve semble le club le plus à même d'accueillir l'avant-centre. La Vieille Dame est à l’affût et ne manquera pas de s'activer si le PSG et Icardi ne trouvent pas de terrain d'entente. Naples et le Milan AC sont des pistes moins crédibles. Quoiqu'il en soit, le PSG semble en pole position pour s'attacher les services de l'Argentin pour les prochaines saisons.

Sa valeur estimée : 70 millions d'euros

8. Eduardo Camavinga (Stade Rennais)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que son talent a éclaboussé l’Europe ! A 17 ans seulement, la pépite rennaise n’a même pas encore une saison complète dans les jambes - et ne l’aura d’ailleurs peut-être toujours pas cet été si les championnats ne reprennent pas - mais sa grosse trentaine de matches suffit à faire de lui l’un des prospects les plus suivis du continent. Son répertoire est immense et son style permet beaucoup de fantasmes. Surtout, Eduardo Camavinga semble prendre ce qui lui arrive avec beaucoup de facilité. Pas intimidé, il avait livré un récital en août lors de la victoire rennaise devant Paris. Sa qualité technique, son intelligence et surtout sa propension à être propre excitent tous les cadors européens.

Qui s’intéresse à lui ? Les dernières rumeurs font état d’un intérêt du FC Barcelone qui serait prêt à lâcher 50 millions d’euros pour convaincre le Stade Rennais… Ce qui a peu de chance d’arriver avec une offre de ce niveau. Surtout, les dirigeants bretons auront un avantage de taille dans le cas où ils seraient prêts à se séparer de leur joyaux : la concurrence. Outre le Barça et le Real Madrid, Liverpool et Tottenham rêveraient également d'Eduardo Camavinga. Si Rennes ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, il sera dur de le retenir.

Sa valeur estimée : 60 millions d’euros

7. Kalidou Koulibaly (Napoli)

Pourquoi il va animer l'été ? C'est l'un des défenseurs les plus prisés du mercato, peut-être même le plus prisé. En toute logique. Kalidou Koulibaly, 28 ans, est l'une des pièces essentielles de Naples et son niveau de performance explique en grande partie pourquoi le club napolitain s'était maintenu au fil des ans dans le wagon de tête de la Serie A, jusqu'à cette saison. Au-delà de ses qualités exceptionnelles de défenseur, le Sénégalais est aussi un leader et son charisme le rend encore plus attractif sur le marché. Son président, Aurelio de Laurentiis, en a parfaitement conscience. Toujours dur en négociations, il n'hésitera pas à faire monter les enchères le plus haut possible.

Qui s'intéresse à lui ? Le PSG vient forcément à l'esprit. Son directeur sportif, Leonardo, a un réseau important sur le marché italien. Il cherche un défenseur de premier plan pour succéder à Thiago Silva, en fin de contrat. Et Koulibaly vient d'acheter un duplex en plein Paris, au cas où… Mais le PSG est loin d'être seul sur les rangs. Du FC Barcelone à Manchester United en passant par le Real Madrid, le Sénégalais est loin de manquer de courtisans. Des clubs puissants avec des moyens financiers importants qui offrent à Naples la perspective de réaliser l'un des transferts les plus juteux de l'été.

Sa valeur estimée : 80 millions d'euros

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que Pierre-Emerick Aubameyang a sans doute fait le tour de la question du côté d’Arsenal. Après deux saisons et demie, 49 buts en 74 matches, le Gabonais a envie d’ailleurs. Neuvième de Premier League, Arsenal aura beaucoup de mal à accrocher la Ligue des champions et les ambitions des Gunners ne collent plus trop avec celles de "PEA". Si Arsenal a réussi à le retenir jusqu’ici, il lui sera bien difficile de résister cet été. Il ne restera alors plus qu’un an de contrat à l’ancien Stéphanois, qui se retrouvera en position de force. Les prétendants ne manquent pas, Aubameyang a une belle valeur sur le marché et Arsenal a déjà réfléchi à sa succession (Odsonne Edouard notamment) : les planètes sont alignées et il devrait signer l’un des transferts les plus retentissants de l’été.

Qui s’intéresse à lui ? Barcelone explore la piste depuis plusieurs mois, Chelsea, qui devrait perdre Batshuayi et Giroud, en a fait l’une de ses priorités, et Manchester United, qui saute sur tout ce qui bouge, l’a également dans le viseur. Il se murmure même qu’en cas de départ de Mbappé et/ou Neymar, le PSG l’a toujours dans un coin de la tête. Bref, les courtisans sont aux aguets. Quoi de plus logique pour un joueur qui a prouvé sa valeur et enquiller les buts en France, en Allemagne et en Angleterre ?

Sa valeur estimée : 65 millions d’euros.

