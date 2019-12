Une saison pour assurer la transition ? Chelsea va plus vite que ça

Troisième de Premier League au terme d'une saison dernière qui a vu la lutte pour le Top 4 être indécise jusqu'au bout, Chelsea a vécu un été charnière. Maurizio Sarri a fait ses bagages pour la Juventus et Frank Lampard l'a remplacé en provenance de Derby County. Un coach qui n'avait alors pour seule expérience de technicien qu'une saison de Championship. Et qui a, en plus, dû faire face à l'interdiction de recrutement des Blues pour son premier été sur le banc de son club de toujours. Pas idéal au moment où le meilleur joueur du club, Eden Hazard, a fait ses valises pour le Real Madrid.

C'est donc tout naturellement que cet exercice 2019-2020 a été présenté comme celui de la transition. Une star partie, pas de recrues possibles, un coach novice et des jeunes à intégrer : tous les ingrédients y étaient. Pourtant, Lampard n'a pas fait dans l'excès de prudence au moment des premières sorties médiatiques.

"Je ne pense pas que les dirigeants aient besoin de me dire de terminer dans le Top 4. C’est clair que nous sommes un club qui a réussi à figurer parmi les quatre premiers et qui a déjà remporté des titres. Je connais le club et ce qu’il attend (…) Tout ce que je peux faire, c’est essayer ne pas trop m’avancer et travailler dur", déclarait-il lors de sa première conférence de presse, début juillet. Et près de six mois plus tard, le bilan est positif.

Les résultats : Chelsea pouvait difficilement espérer mieux

Au moment d'aborder la 19e journée face à Southampton, jeudi, Chelsea (32 pts) est quatrième de Premier League avec quatre longueurs d'avance sur Sheffield United. A mi-parcours, le club londonien sera donc quoiqu'il arrive virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Mieux, les Blues sont encore au contact de Leicester (2e, 39 pts) et surtout du champion en titre Manchester City (3e, 38 pts), alors que Liverpool est intouchable du haut de sa première place.

Avec un choc à venir entre Reds et Foxes en ce Boxing Day, il y a clairement un bon coup à faire pendant les fêtes. On est donc loin du début de saison laborieux marqué par une seule victoire sur les quatre premières journées. Et sur la scène européenne ? Chelsea a rendez-vous avec le Bayern Munich en huitièmes de finale de C1, les 25 février et 18 mars prochains. Les hommes de Lampard sont sortis d'un groupe H très serré, marqué par une lutte à trois avec le FC Valence et l'Ajax Amsterdam.

Pour cela, ils ont notamment assuré face au club néerlandais, toujours aussi séduisant. Avec une victoire à l'extérieur (0-1) et un match nul épique au retour (4-4). En championnat, les Blues viennent également d'apprendre à gagner contre les gros avec un très beau succès sur la pelouse de Tottenham dimanche (0-2).

Le jeu : les Blues n'ont pas tardé à faire bonne impression

Si, dans les résultats, Chelsea a pris du retard au démarrage, l'impression laissée dans le jeu a tout de suite été positive. Tammy Abraham et les siens ont notamment livré un gros premier quart d'heure lors de la claque reçue à Old Trafford (4-0) pour la première journée. Puis ils ont fait jeu égal avec Liverpool lors de la Supercoupe d'Europe perdue aux tirs au but trois jours plus tard (2-2, 5 tab à 4). Des promesses qui se sont confirmées par la suite.

La formation de Lampard offre un visage séduisant et plutôt offensif dans son 4-3-3 modulable en 4-2-3-1. Et même quand ils jouent à cinq derrière, comme à Tottenham dimanche, les Blues sont capables de faire le spectacle. Dans les chiffres, les 33 buts marqués en Premier League (moins de deux par rencontre) ne sont ni mauvais, ni exceptionnels.

Mais Mason Mount et les siens tiennent le ballon aussi bien en championnat (57% de possession en moyenne) qu'en C1 (55%) et tirent près de 18 fois en moyenne dans chacune de ces compétitions. Une équipe tournée vers l'attaque qui a encore une marge de progression défensivement. Parmi les neuf premiers du championnat, seul Tottenham a pris plus de buts que le club londonien (26 contre 25).

Les joueurs : Abraham, symbole de la jeunesse triomphante

Lampard a vite compris et annoncé que l'intégration des jeunes joueurs serait l'un des enjeux majeurs de cette saison. Il ne peut en être autrement lorsque votre effectif a 26 ans de moyenne d'âge. Et jusqu'ici, tout va bien. Après 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de saison, six joueurs de moins de 22 ans en ont disputé au moins 15 : Fikayo Tomori, Reece James, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Mason Mount et Tammy Abraham. Les deux derniers sont les exemples les plus marquants puisqu'ils ont explosé aux yeux du grand public dès les premières journées.

Mason Mount of Chelsea FC celebrates with team mate Tammy Abraham and Willian after scoring goal during the Premier League match between Chelsea FC and Aston Villa at Stamford Bridge on December 4, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

Abraham est deuxième meilleur buteur de Premier League avec onze réalisations et a scoré deux fois en C1, tandis que Mount est lui aussi un titulaire indiscutable. Il reste bien quelques expérimentés pour compléter le tout, comme César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Jorginho ou Willian. Mais globalement, la jeunesse est au pouvoir. Et ce n'est pas Olivier Giroud et Pedro, laissés de côté, qui diront le contraire.

Le meilleur est-il à venir pour Chelsea ?

En résumé, beaucoup de voyants sont au vert pour Chelsea avant d'aborder la deuxième partie de saison. Certainement plus que ce qui était espéré. Avec, comme joli bonus, une interdiction de recrutement en janvier qui a été levée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Cet hiver, les Blues pourront donc faire le ménage dans leur effectif et se renforcer. Giroud et Pedro sont sur le départ alors que des discussions sont en cours avec Willian pour une prolongation de contrat.

Dans le sens des arrivées, le Sun a lâché une bombe dimanche, en expliquant que Chelsea était bien placé pour accueillir Jadon Sancho, qui brille avec Dortmund. Mais la pépite anglaise sera difficile à attraper dès cet hiver et d'autres pistes ont été évoquées, dont celle menant à Vinicius Junior. Défensivement, c'est le nom de Ben Chilwell, brillant avec Leicester, qui aurait été coché. Autant d'idées qui confirment définitivement la volonté des Blues de s'appuyer sur la jeunesse. Et qui pourraient aider Lampard et les siens à faire de cette saison bien plus qu'une transition…