Toujours muet en Premier League, Werner était au sommet de son art cet après-midi. Dès la 14e minute, il aurait pu ouvrir le score en reprenant de la tête un coup franc de Ben Chilwell. Mais il était hors-jeu. Loin de se frustrer, il a fait parler son talent dès la minute suivante. Chilwell, encore lui, l’a cherché en profondeur. L’Allemand a laissé passer le ballon entre ses jambes et a surpris un Jan Bednarek en grande difficulté. Une fois dans la surface, il s’est défait de trois joueurs pour marquer d’une frappe croisée du droit (1-0, 15e). Le Polonais a encore été pris de vitesse sur le deuxième but que Werner a conclu d’un coup du sombrero sur Alex McCarthy enchaîné d’une tête dans le but vide (2-0, 28e).

Pendant ce temps-là, Southampton ne proposait rien et seule une frappe de Che Adams repoussée par Kepa Arrizabalaga (9e) était venue apporter du danger au sein de la défense des Blues. Chelsea se dirigeait alors vers une victoire tranquille quand, juste avant la mi-temps, Kai Havertz a été victime d’un excès de confiance et a perdu le ballon à 25 mètres de son but. Adams a servi Danny Ings entre Andreas Christensen et Kurt Zouma. Après avoir crocheté Kepa, il a sereinement réduit le score d’un plat du pied droit (2-1, 43e).