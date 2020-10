Engagé et indécis. Voilà comment définir au mieux le derby de la Mersey ce samedi qui s’est finalement achevé sur un score de parité (2-2) malgré un match aux allures de parc d’attraction, où les montagnes russes et les sensations fortes ont été nombreuses. Même dans un temps additionnel où l’ascenseur émotionnel a été maximal.

90+2e minute. Le délicieux Thiago Alcantara, très à son avantage, casse les lignes pour trouver Sadio Mané à l’entrée de la surface. Le Sénégalais centre à ras de terre pour Jordan Henderson qui reprend à l'instinct et profite d’une main molle de Jordan Pickford pour offrir la victoire aux Reds. Deux minutes plus tard, le but est annulé. En cause, une position de hors-jeu de l’ailier de Liverpool, invisible à l’œil nu et franchement contestable avec le VAR.

"Franchement, ça a dû se jouer à rien, expliquait le capitaine des Reds après coup. Parfois, on dirait qu’ils tordent les lignes pour déclarer hors-jeu. Avec toutes les occasions qu’on s’est créées, on méritait de gagner donc ils seront satisfaits du nul je pense". "Je ne sais pas jusqu’où on peut déclarer hors-jeu, complétait Jürgen Klopp. J’ai vu une image après coup, ce n’est pas hors-jeu donc peut-être que quelqu’un peut m’expliquer".

Blessures et Pickford non-sanctionné

Il y a de quoi d’autant que deux joueurs majeurs semblent être touchés chez les Reds : Virgil van Dijk, remplacé après une sortie franchement moche de Pickford, et Thiago Alcantara, touché après un tacle débordant d’engagement de Richarlison, expulsé sur le coup. D’ailleurs, Klopp n’a pas digéré l’action amenant à la blessure de son défenseur star.

"Pour moi, c’était pénalty clair et net, a-t-il expliqué. Derrière, on a vu que c’était hors-jeu mais ça vaut le coup de jeter un œil sur la faute quand même. Ce n'est pas arrivé et je ne peux rien faire par rapport à ça. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un gardien ne devrait pas faire ce genre de sortie". En résumé ? "On a joué un super match, on a été supérieurs et dominant mais on n’a récolté qu’un point". Il y a des après-midi comme ça…

