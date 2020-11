Corrigé à domicile par une équipe d’Aston Villa largement supérieure au niveau physique et technique (0-3), Arsenal n'a pas confirmé sa victoire acquise à Manchester le week-end dernier. Pendant l’intégralité de la rencontre, les Gunners ont souffert devant les offensives de Jack Grealish et Ross Barkley, chacun auteur d’une passe décisive à destination d’Ollie Watkins. Le buteur des Villans dresse un superbe bilan comptable (6 buts en 7 matchs) et son club a démontré qu'il se porte au mieux hors de ses bases : quatre victoires en quatres déplacements en Premier League, avec dix buts inscrits et zéro encaissé. Voilà Aston Villa sixième au classement, tandis qu'Arsenal bascule au onzième rang, dans le ventre mou.