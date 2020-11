L'ambiance est tendue à Arsenal. Les résultats du club, seulement onzième de Premier League après huit journées avec déjà quatre défaites au compteur, n'y sont sans doute pas étrangers. Et selon The Athletic, cette tension se serait traduite par une altercation musclée entre David Luiz et Dani Ceballos. Le Brésilien n'aurait pas apprécié un tacle trop appuyé de son coéquipier et lui aurait fait savoir en le frappant à la fin de l'entraînement.