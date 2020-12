Après Guardiola, une nouvelle guéguerre avec Jürgen Klopp pour José Mourinho ? A quelques heures du duel entre Liverpool et Tottenham, l’entraîneur de Tottenham n’a pas hésité à envoyer une petite pique à son adversaire du soir au moment d’évoquer les blessés. Car, pour le technicien des Spurs, le champion d’Angleterre se plaindrait un peu trop des forfaits et des matches à répétition.

"Tous les clubs ont des blessés en ce moment. Liverpool a un blessé sérieux, qui est Van Dijk. Mais les autres blessures sont 'normales'. Lamela aussi est blessé pour nous ”, a lâché l’ancien entraîneur du Real Madrid. Avant de poursuivre. “ Il me semble qu'Alisson n'est pas blessé. Alexander-Arnold n'est pas blessé. Je pense que Matip sera là. Fabinho n'est pas blessé, Robertson n'est pas blessé, Henderson n'est pas blessé, Wijnaldum n'est pas blessé, Salah n'est pas blessé, Firmino n'est pas blessé. Et Mané ? Il n'est pas blessé .”

"Van Dijk est blessé, oui, et c’est évidemment un très bon joueur. Mais donnez-moi la liste des blessés à Liverpool, et comparez-la aux joueurs de leur équipe-type. (...) Moi aussi je peux vous donner une liste de dix blessés à Tottenham. Nous avons deux U16 blessés, nous avons aussi deux U21 et deux U23, ainsi que Erik Lamela et Japhet Tanganga.” Ironie ou pas, le Special One a allumé une sacrée mèche avant un sommet qui s’annonce déjà électrique.