"Alerte : l'excellente cellule de recrutement de Leicester a trouvé un autre bijou." Avec 7,7 millions de followers, Gary Lineker est l'une des voix qui porte le plus en Angleterre lorsqu'il s'agit d'analyser le jeu. L'attaquant aux 80 sélections, formé à Leicester, est complètement tombé sous le charme de la recrue des Foxes, Wesley Fofana. Et son tweet donne une idée de la vague d'admiration qui accompagne les débuts réussis de l'ancien Stéphanois en Premier League et en Ligue Europa. Pour le moment, en quatre matches, c'est un vrai sans-faute. Depuis ses débuts face à Aston Villa, il n'a plus raté la moindre minute de jeu en championnat et en Coupe d'Europe.