Une femme poursuivie pour avoir tenté de faire chanter Anthony Martial a été condamnée vendredi à Nancy à une peine de huit mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Nancy a été au-delà des réquisitions du procureur de la République François Perain qui avait réclamé six mois avec sursis à l'encontre de cette femme, qui devra également payer " un euro de dommages et intérêts " au footballeur. Anthony Martial n'a pas été le seul sportif victime de cette femme, a expliqué M. Perain à l'AFP. L'un d'eux, un basketteur de l'équipe de France, a ainsi préféré payer, a ajouté la même source.

L'international de football a, lui, déposé une plainte en juillet 2019 contre cette femme qui apparaissait sur le réseau social Instagram en mannequin voyageant à travers le monde. En réalité, cette femme âgée de 30 ans et sans emploi vit près de Nancy du RSA. Elle disait avoir échangé régulièrement avec le footballeur des messages et surtout des vidéos intimes entre 2018 et 2019.