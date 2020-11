Malgré son statut de remplaçant, Olivier Giroud conserve la confiance de Frank Lampard. Dans un entretien accordé lundi à L'Equipe, le technicien des Blues a rappelé qu'il souhaitait voir rester l'attaquant international français jusqu'à la fin de la saison. "Oli est très important dans notre équipe. Il voudra toujours jouer plus. Je veux qu'il soit ici et qu'il reste, mais j'ai une bonne relation avec lui et s'il le sent différemment, nous en parlerons", a assuré l'entraîneur de Chelsea.