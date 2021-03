Laissé sur le banc au coup d'envoi du derby contre Tottenham dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a été sanctionné pour un problème de discipline, a admis l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, tout en relativisant l'incident. "Il devait commencer le match, mais il y a eu un problème de discipline. On a tiré un trait et on passe à autre chose, il sera sur le banc", avait indiqué le coach avant le match.

"On traite ça en interne. On a des procédures à respecter, il faut respecter chaque match et c'est tout", avait-il ajouté sans préciser la raison de la sanction. Interrogé sur le handicap que représentait son absence, Arteta avait assuré être tout à fait "à l'aise" avec sa décision, car il avait "beaucoup de joueurs qui voulaient jouer et qui méritaient une chance". Ses joueurs lui ont d'ailleurs donné raison en l'emportant 2 à 1, après avoir été menés.

Un retard en cause ?

Selon la presse britannique, Aubameyang se serait présenté en retard au rassemblement avant le match et ce ne serait pas la première fois. Une information qu'Arteta a refusé de confirmer. "Je ne vous raconterai jamais ce qui se passe dans le vestiaire", a-t-il répondu au micro de Sky Sports après la rencontre.

"On a des règles de vie commune où tout le monde doit se respecter, et c'est tout. Mais c'est un gars formidable, probablement l'un de nos joueurs les plus importants, c'est notre capitaine. Ce genre de choses arrive, on passe à autre chose", a-t-il encore assuré. Cette décision a profité au Français Alexandre Lacazette, auteur du but de la victoire sur un pénalty qu'il a obtenu (2-1, 64e). "Je ne pense pas que ce soit quelque chose contre Auba, je vous laisserai demander à l'entraîneur, mais je ne pense vraiment pas qu'il y ait de problème" avec lui, avait esquivé l'ancien Lyonnais lorsque Sky Sports l'a interrogé sur l'absence du Gabonais.

