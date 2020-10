James Rodriguez sera absent pour le déplacement d'Everton à Newcastle dimanche a déclaré Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Toffees. " Il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Il a eu un petit problème, il doit donc se reposer ce week-end et il sera disponible pour le prochain match ", a expliqué le technicien italien. Selon les informations de la presse anglaise et espagnole, l'ancien Monégasque serait blessé aux testicules.

Arrivé cet été, en provenance du Real Madrid, sur les bords de la Mersey, le meneur de jeu colombien (29 ans) est un des acteurs de l'excellent début de saison d'Everton, actuel leader du championnat anglais. En six apparitions, l'ancien joueur de Porto a inscrit 3 buts et donné 3 passes décisives. Pour son déplacement, Everton sera également privé du Brésilien Richarlison et de l'international français Lucas Digne, tous deux suspendus.