Avec 11 buts marqués depuis le coup d'envoi de la saison 2020-2021, Jamie Vardy joue un rôle très actif dans l'excellent début de championnat de Leicester. Mais le troisième de Premier League sera privé de son buteur maison pendant " quelques semaines " pour soigner une hernie, comme l'a annoncé vendredi son entraîneur Brendan Rodgers. " Comme vous le savez, on a dû le gérer au cours des derniers mois. Il a été fantastique, mais nous avons maintenant un créneau qui lui permet de subir une opération mineure et après il sera de retour dans quelques semaines ", a expliqué le technicien des Foxes.

"Cela ne devrait pas l'éloigner trop longtemps mais on ne pouvait plus repousser. Cela lui permettra de revenir et d'être important pour nous pour une bonne partie de la saison", a ajouté Brendan Rodgers. Jamie Vardy a inscrit 13 buts et offert 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, depuis le début de l'exercice 2020-21. Leicester a huit jours de repos entre sa victoire contre Chelsea (2-0) mardi et son déplacement à Everton mercredi prochain, car il n'est plus qualifié en Coupe d'Angleterre.