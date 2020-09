La Premier League a annoncé avoir signé un nouvel accord de retransmission en Chine avec l'opérateur chinois internet Tencent Sports. " Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord avec Tencent qui garantit à nos spectateurs en Chine la possibilité de suivre l'ensemble de la Premier League jusqu'à la fin de la saison ", a déclaré Richard Masters, le directeur général de la Ligue anglaise de football professionnel. Le montant de la transaction entre la Premier League et Tencent n'a pas été précisé.

" Les spectateurs pourront suivre tous les matches restants, soit 372, de l'élite du football anglais dès ce week-end ", a ajouté la Premier League. La moitié de ces matches sera disponible gratuitement sur la plateforme de Tencent, l'autre moitié sur sa plateforme payante. L'accord qui liait précédemment la Premier League au site de streaming video PPTV avait pris fin prématurément début septembre, alors que les deux parties n'étaient pas parvenues à un accord sur la valeur des droits, sur fond de crise sanitaire liée au Covid-19 et de tensions politiques.

Adam Webster et Timo Werner lors de Brighton - Chelsea en Premier League le 14 septembre 2020

PPTV s'était engagé à payer 700 millions de dollars (592,8 millions d'euros) pour les droits de retransmission du Championnat d'Angleterre de 2019 à 2022. "La Premier League est l'une des compétitions sportives les plus regardées au monde et a beaucoup de fans en Chine", s'est réjoui Ewell Zhao, le directeur général de Tencent Sport. Le groupe chinois est un site de diffusion en streaming de sports chinois et étrangers.