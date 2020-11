L'affaire fait grand bruit de l'autre côté de la Manche. Le président de la Fédération anglaise de football (FA) Greg Clarke a dû s'excuser mardi d'avoir employé une expression raciste pour parler des footballeurs noirs du championnat d'Angleterre, poussant un législateur à se questionner sur l'engagement réel de la FA en faveur de la diversité. Au cours d'une audition par le Comité du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) de la Chambre des communes, sur l'avenir du football anglais, Clarke a utilisé les termes " coloured people ". Une expression que l'on peut traduire par " personnes de couleur " et qui est jugée raciste en anglais.

"Greg Clarke s'excuse profondément pour le langage qu'il a utilisé pour désigner les membres de la communauté ethnique minoritaire lors de l'audition du comité restreint", a déclaré la FA dans un communiqué. "Il a reconnu que l'utilisation du terme 'coloured people' n'était pas appropriée et s'est excusé de tout coeur lors de l'audience", affirmant pour sa défense qu'il avait fait cette erreur de langage car les Américains emploient l'expression "people of colour". En langue anglaise existent deux expressions différentes : "coloured people", à caractère raciste, et "people of colour" qui ne l'est pas.