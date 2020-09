Cette fois, c'est bien terminé entre le Real Madrid et James Rodriguez. Après six ans d'une histoire parfois tumultueuse, le Colombien a définitivement quitter l'Espagne ce lundi. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, son avenir s'inscrit du côté de la Premier League et Everton, qui a officialisé ce transfert dans la soirée. Un contrat de deux ans + une année en option a été signé entre les parties.