Le derby de tous les dangers a accouché d’un spectacle bien triste. A Old Trafford, les deux équipes de Manchester, United et City, trop occupées à ne pas perdre, en ont oublié de jouer et de proposer le spectacle attendu d’une telle affiche, terminant sur un match nul et vierge (0-0). Un résultat qui n’arrange, qui plus est, personne, puisque Red Devils et Cityzens manquent l’occasion de revenir provisoirement parmi les quatre premiers.