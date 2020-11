Jürgen Klopp a rendu mardi hommage à Melwood, le centre d'entraînement historique de Liverpool, que les champions d'Angleterre vont quitter pour rejoindre un nouveau complexe. Le club est basé à Melwood depuis plus de 70 ans et des générations de joueurs y ont fait leurs gammes.

Dans l'impossibilité de développer davantage le site, les Reds vont emménager la semaine prochaine sur un nouveau site, le centre d'entraînement AXA à Kirkby. D'une superficie de 9 200 mètres carrés, le site, qui a coûté 56 millions d'euros (50 millions de livres) comprend trois terrains de football, un gymnase, deux salles de musculation, une piscine et des équipements pour la rééducation et l'hydrothérapie.

"Je suis très partagé. Je suis à la fois heureux que nous emménagions à Kirkby et triste à l'idée de quitter Melwood, pour être honnête, a déclaré Jürgen Klopp sur le site du club. Melwood va me manquer, mais c'est pour le mieux. Et puis Kirkby sera génial." L'entraîneur était avec son équipe technique lors de la fermeture des portes du centre d'entraînement historique, qui a été racheté l'an dernier par une entreprise immobilière et sera transformé en logements.