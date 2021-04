Jürgen Klopp est irrité. Voire désabusé. La raison ? Le nul de son équipe contre Newcastle (1-1), après avoir gâché une bonne dizaine d'occasions. L'entraîneur de Liverpool a estimé que son équipe ne "méritait pas" de jouer la Ligue des champions. Malgré un but d'entrée de Mohamed Salah (1-0, 3e), les Reds ont laissé filer la victoire dans le temps additionnel samedi (1-1, 90+4), alors qu'ils pouvaient provisoirement remonter à la 4e place, qualificative pour la C1.

"Si nous jouons comme ça et qu'on ne tue pas des matches comme celui-là, pourquoi devrait-on disputer la Ligue des champions ?", s'est interrogé l'Allemand. "Nous voulons mériter la Ligue des Champions et nous ne voulons pas venir et être prétentieux, on veut la mériter, mais avec des résultats comme celui-là, on ne la mérite pas", a-t-il poursuivi.

Premier League Liverpool peut s'en mordre les doigts IL Y A 3 HEURES

Un résultat d'autant plus embarrassant après que les Reds ont soutenu un temps le projet de Super Ligue qui imaginait une compétition européenne où Liverpool et 14 autres équipes de top niveau européen auraient eu une place assurée parmi les 20 participants, année après année. Liverpool, qui avait finalement abandonné le projet mardi, avec 5 autres équipes anglaises impliquées, avait fait face à la colère des supporters en arrivant au stade, avec des banderoles hostiles à Fenway Sports Group, le groupe américain propriétaire du club.

La Super Ligue est morte, vive la Super Ligue ? "Dans les faits, on y arrive pas à pas"

C'est tout proche d'être inacceptable

"Tout était à portée de main et il suffisait de le ramasser. C'est tout proche d'être inacceptable (comme résultat), mais il faut l'accepter malgré tout", s'est encore emporté Klopp. Malgré 22 tirs dont 9 cadrés, contre 7 et 4 pour les Magpies, ces derniers ont réussi à revenir in extremis. "La règle d'or du football est que tu ferais mieux de profiter de tes occasions. C'est ce qu'on n'a pas fait et c'est pour ça que Newcastle mérite son point", a jugé le technicien.

"Ils marquent un but qui est annulé une première fois - on a eu de la chance avec la VAR - mais on n'a même profité de ce cadeau et on leur en a offert un autre et ça a fini à 1-1", a-t-il raconté, en référence au but refusé pour une main à Callum Wilson quelques secondes avant que Joe Willock n'arrache l'égalisation dans ce match de la 33e journée de Premier League. Il reste donc cinq rencontres à Liverpool pour mériter de finir dans le Top 4... mais y finir pour de bon ne dépend plus seulement des Reds.

Calamiteux Pérez, "Judas" Agnelli : Super Ligue, super naufrage

Football "Je vous ai laissé tomber", le propriétaire de Liverpool présente ses excuses aux supporters 21/04/2021 À 09:26