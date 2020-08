Ljungberg annonce son départ d'Arsenal

PREMIER LEAGUE - L'ancien attaquant suédois Freddie Ljungberg a annoncé samedi qu'il quittait Arsenal, où il était redevenu entraîneur adjoint de l'équipe première, après avoir assuré l'intérim entre Unaï Emery et Mikel Arteta cet hiver.

"J'ai décidé de quitter mon poste d'adjoint de l'équipe première d'Arsenal pour faire avancer mon expérience en tant que manager", a écrit Freddie Ljungberg sur son compte Twitter. "Je suis impliqué dans ce club sur et en dehors du terrain depuis 1998 et je suis reconnaissant de toutes les opportunités qu'il m'a offertes en tant que joueur puis entraîneur", a-t-il ajouté.

Ljungberg a joué 9 saisons avec les Gunners, de 1998 à 2007, prenant notamment part à l'épopée des "Invincibles", restés 49 matches de suite sans défaite en championnat, dont la totalité de la saison 2003/2004 (26 victoires, 12 nul).

Fin novembre dernier, il avait été chargé de l'intérim après un début de saison très médiocre et le limogeage d'Unai Emery. Il avait dirigé l'équipe pendant 5 matches, pour une victoire, deux nuls et deux défaites, avant qu'Arsenal n'arrive à convaincre Mikel Arteta de quitter son poste d'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pour prendre les rênes de l'équipe.

"Nous sommes très tristes de voir Freddie partir car nous savons à quel point il aime le club", a commenté le directeur sportif Edu, cité dans un communiqué du club. "Cependant, nous savons qu'il a eu plusieurs opportunités lors des 12 derniers mois et il est resté à son poste à Arsenal. Maintenant, il a l'opportunité de réfléchir à d'autres options, ce qui est logique à ce moment de sa carrière", a ajouté Edu.

