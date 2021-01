Les fêtes du Nouvel An font aussi grand bruit dans le football anglais. Les joueurs de Tottenham Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon et Erik Lamela et un joueur de West Ham, Manuel Lanzini, ont bravé les règles de confinement et ont été vus sur une photo postée sur les réseaux sociaux célébrant ensemble les fêtes de Noël. Un comportement que les Spurs ont ouvertement critiqué dans un communiqué cinglant. "Nous sommes extrêmement décus et nous condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs ensemble avec leurs familles et leurs amis pour fêter Noël, particulièrement alors que nous savons les sacrifices que tout le monde a fait dans le pays pour rester à l'abri durant les fêtes."