C'est désormais officiel : Lucas Digne, blessé à une cheville cette semaine à l'entraînement, sera opéré lundi et pourrait être absent entre deux et trois mois. "C'est une grosse perte car c'est actuellement l'un des meilleurs défenseurs latéraux gauches d'Europe mais nous devons faire face, a commenté son entraîneur, Carlo Ancelotti. Je pense que nous pourrons nous adapter à l'absence de Lucas Digne, entre deux et trois mois."