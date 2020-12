Chelsea n’avance plus. Battus à Everton samedi (1-0), les Blues ont encore chuté sur la pelouse de Wolverhampton mardi soir (2-1), lors de la 13e journée de Premier League. L’ouverture du score d’Olivier Giroud n’a pas suffi à faire le bonheur du club londonien, qui s’est fait crucifier dans les dernières secondes sur un but de Pedro Neto en contre. Les hommes de Frank Lampard restent cinquièmes et manquent l’occasion de regagner provisoirement la place de leader. Grâce à cet exploit, qui fait suite à deux revers de rang, les Wolves reviennent à deux longueurs de leur victime du soir.

Pour Chelsea, le coup d’arrêt est bien réel. Et il n’a rien d’une petite panne. En manque d’inspiration dans le camp adverse, les Blues ont déçu dans le contenu à Molineux, mardi. Et c’est logiquement qu’ils ont été sanctionnés au bout du temps additionnel par le virevoltant Pedro Neto, qui croyait avoir obtenu un penalty une dizaine de minutes plus tôt. Lancé en contre, le Portugais a fait mouche après avoir pris Kurt Zouma de vitesse, pour récompenser les efforts des siens (2-1, 95e). Car ce sont bien les hommes de Nuno Espirito Santo qui ont appuyé le plus dans la dernière demi-heure.

Giroud n’a pas suffi

Cueillis à froid par une volée surpuissante d’Olivier Giroud peu après le retour des vestiaires (0-1, 49e), les locaux ont abandonné leur plan de jeu défensif et commencé à se livrer. Ce qu’ils font de mieux. La première récompense, à savoir la superbe égalisation de Daniel Podence, auteur d’un petit festival dans la surface (1-1, 66e), n’aurait toutefois pas dû intervenir de la sorte. Car elle est venue d’un corner… qui devait être un six mètres, ce que l’arbitre n’a pas vu. Mais Chelsea ne pourra pas se reposer sur ce fait de match pour justifier ce nouveau revers.

Incapables de cadrer en première période, avec toutefois une tête de Zouma sur la barre (45e), les hommes de Lampard n’ont absolument plus existé offensivement après leur ouverture du score. Wolverhampton l’a senti, comme il a senti que le milieu londonien s’essoufflait en fin de match. Timo Werner, lui, n’a jamais existé ou presque, tandis que Christian Pulisic a disparu de la circulation après un premier acte de très bonne facture. Un manque d’idées collectives, des carences individuelles et une nouvelle sanction qui fait tâche : cette fin d’année est décidément laborieuse pour les Blues, qui pourraient compter six points de retard sur le trône de leader à la fin de cette journée.

