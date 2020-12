Peu en verve offensivement, avec 2 buts sur les 3 derniers matches, Manchester City ne doit pas compter sur un renfort offensif au mercato d'hiver. Pep Guardiola l'a annoncé lundi en invoquant la situation économique plombée par le Covid. " Non, je ne pense pas, la situation économique mondiale étant ce qu'elle est ", a-t-il répondu à des journalistes qui lui demandaient s'il fallait espérer du sang neuf cet hiver. " Tout les clubs souffrent, nous ne sommes pas une exception ", a-t-il ajouté.

Privés depuis plusieurs semaines de Sergio Agüero, les Citizens ont aussi dû se passer de Gabriel Jesus samedi, mais ils ont malgré tout réussi à l'emporter (1-0) à Southampton, après avoir partagé les points à Old Trafford (0-0) et contre le promu West Bromwich Albion (1-1). Ils espèrent cependant que leur avant-centre brésilien sera remis pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue, mardi, à Arsenal.

"On se crée des occasions nettes qu'on n'arrive pas à concrétiser et tant que cela sera le cas, nous souffrirons, a-t-il averti. C'est pour ça que je ne peux pas dire ce que nous ferons cette saison. Match par match, c'est tout ce que je peux faire." Grâce à une défense retrouvée - Manchester City n'a pas encaissé de but lors de 7 de ses 8 derniers matches - les Mancuniens s'accrochent à la 7e place, à 8 points de Liverpool, avec un match en moins.