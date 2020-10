Récupération basse, deux passes, but. Ce résumé froid du deuxième but de Manchester United face à Brighton, bien aidé par une ouverture sublime de Bruno Fernandes, toujours lui, ne rend pas grâce à la beauté de la réalisation de Marcus Rashford. La première en 2020/2021 pour un joueur qui espère retrouver le rythme de fin 2019 plutôt que celui qu'il avait post-confinement.

Maudite blessure au dos… Au tout début de l'année 2020, Marcus Rashford connaissait un premier malheur. Après une première moitié de saison canon, l'international britannique (38 sélections, 10 buts) était mis à l'arrêt par une fracture de fatigue au dos. Quelques semaines plus tard, la Premier League subissait le même sort à cause d'une pandémie mondiale. Quand il a fallu revenir sur les terrains, Rashford avait perdu son rythme. Le différentiel fait mal : 14 buts en 22 matches de championnat d'un côté, 3 en 9 rencontres de l'autre.

"J'ai raté quatre ou cinq mois et dans mon esprit, j'aurais pu faire beaucoup plus cette saison, regrette-t-il. Mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas produit. Je ne perds jamais le contact avec la réalité et je sais que la saison prochaine, je dois revenir mieux que je ne l’étais la saison dernière". Le salut de Manchester United passe par un bon Rashford, et des bons Martial et Greenwood. Les trois ont jusqu'ici la fâcheuse tendance à ne pas briller au même moment.